Световната антидопингова агенция не е получила вноските от Русия и САЩ за 2025 година

  • 5 дек 2025 | 12:12
  • 288
  • 1
Световната антидопингова агенция (УАДА) не е получила вноската от Русия за 2025 година, беше обявено на заседание на Съвета на учредителите на организацията , което се провежда в Пусан (Република Корея).

В презентацията се отбелязва, че вноската на Русия остава неплатена поради международни санкции, пише ТАСС.

УАДА също така отбеляза, че не очаква да получи вноската за 2025-а от САЩ, като подчерта, че тази за 2024 година в размер на 3,6 милиона долара също остава неплатена.

Междувременно, УАДА е взела предвид вноските на Русия при планирането на приходите си за периода 2026-2028 година, каза временно изпълняващият длъжността директор по финансите Одри Тайлефер.

Според прогнозата Световната антидопингова агенция трябва да получи 54,5 милиона долара през 2026-а, 54,4 милиона долара през 2027-а и 55,3 милиона долара през 2028 година.

„Препоръчваме увеличаване на вноските от държавите с 3%. В нашата прогноза за приходите за 2026-2028 включваме вноските от Русия, като изключваме вноските от САЩ“, каза Тайлефер.

