  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Йелена Докич разтревожи феновете си със снимка от болничното легло

  • 5 дек 2025 | 09:47
Бившата тенисистка Йелена Докич разтревожи феновете си, след като публикува снимки от болничното легло в профила си в Инстаграм. От публикацията й става ясно, че тя е претъряла операция за отстраняване на голям миом от матката.

"Току-що претърпях операция за отстраняване на голям миом (доброкачествено образувание на матката) и всичко мина добре. Изпитвам лека болка заради четирите разреза на корема, но това е нормално и сега съм във фаза на възстановяване. Ще бъда по-бавна известно време, но много скоро отново ще съм на крака. Искам също така да обърна внимание на това колко често срещани са миомите при жените – около 70 процента от жените до петдесетгодишна възраст развиват миоми. Това е огромен брой, а за това не се говори достатъчно и няма достатъчно информираност. Някои жени не усещат никакви симптоми, докато други изпитват много болка и кървене, в зависимост от това къде се намира миомът и колко е голям. Моля ви да си правите прегледи, редовни гинекологични контроли и да не игнорирате нищо, което изглежда странно или болезнено – отидете на лекар. Също така, винаги се борете за здравето си, защото проблемите с женската репродуктивна система понякога се пренебрегват. Търсете второ мнение, правете прегледи, ултразвук – за собствената си безопасност, здраве, превенция и терапия, дори ако ви кажат, че „нямате нужда“. Огромна благодарност на болницата в Мелбърн. Екипът от лекари, медицински сестри, анестезиолози и всички, които се грижеха за мен – благодаря ви. Невъобразимо добри грижи преди и след операцията, а най-важното – всичко с много любезност, грижа и с усмивка на лице. Накараха ме да се чувствам напълно в безопасност и обгрижена, сякаш съм в най-добрите ръце. Благодаря от сърце на всеки един от вас, когото срещнах и който се грижеше за мен. Вие сте истински герои, които не получават достатъчно внимание, а абсолютно трябва. И голямо благодаря на най-близките ми, които се обаждаха, изпращаха съобщения, цветя и бяха до мен. Знаете кои сте. Обичам ви всички. Йелена Докич", написа тя.

За най-трудния момент в кариерата

Докич наскоро разкри и кой момент смята за най-труден в професионалната си кариера. Става дума за Откритото първенство на Австралия през 2001 г., когато, след решението да играе за Югославия, е посрещната с освирквания от трибуните.

Йелена Докич, която се премества със семейството си в Австралия като единадесетгодишна и там започва тенис кариерата си, взема решение за промяна на гражданството непосредствено преди началото на турнира в Мелбърн. Само ден преди мача от първия кръг, тя обявява, че занапред ще представлява Югославия, което предизвиква бурна реакция сред местната публика.

„Това беше най-лошият момент в живота ми. Когато промених гражданството си от Австралия на Югославия само 24 часа преди първия ми мач на Откритото първенство на Австралия срещу тогавашната номер 1 в света Линдзи Дейвънпорт и когато бях освиркана от 15 000 души… просто исках да изчезна“, разказа Докич в предаването Australian Story.

След период на оттегляне от публичния живот през 2005 г., Докич се завръща в Австралия. Тогава тя публично проговори за тежкото насилие, което е претърпяла от баща си Дамир, и изрази желание отново да играе под австралийски флаг.

