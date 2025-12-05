Германия е първият четвъртфиналист на Световното по хандбал

Германия е първият четвъртфиналист на Световното първенство по хандбал за жени.

Съорганизаторът на шампионата спечели убедително срещу Черна гора с 36:18 (16:8) в Щутгарт и с пълен актив от 8 точки си осигури първото място в група II кръг преди края на основната фаза на надпреварата.

Бундестимът се стреми към втора световна титла в историята си след единствения си досега триумф през 1993 година.

Сърбия остана на втора позиция с 5 точки след драматично равенство 31:31 (16:14) срещу дебютанта Фарьорски острови. Сръбкините имаха гол аванс и притежанието на топката малко преди края, но грешка на Йована Йовович ѝ донесе червен картон и 7-метров наказателен удар за съперника, от който Яна Митун вкара десетото си попадение в срещата 7 секунди преди финалната сирена за крайното 31:31.

Световните вицешампионки от 2019 година от Испания запазиха надежди да продължат борбата за отличията след 30:23 (14:13) срещу Исландия. С актив от 4 точки иберийките са трети, а в последния кръг срещат фаворита Германия. В същото време Сърбия играе срещу тима на Черна гора, който също има 4 точки, но и доста по-лоша голова разлика.

Основните претенденти за първите две места в група III започнаха с победи в основната фаза на турнира. Защитаващият титлата си Франция се справи убедително с Австрия с 29:17 (14:12) в Ротердам и е лидер с пълен актив от 6 точки, а вторият съорганизатор и световен първенец през 2019 година Нидерландия надделя над Тунис с 39:21 (22:9), като също има 6 точки, но е втори с по-слаба голова разлика.

Полша събра 4 точки и също остана с шансове да продължи напред от групата след успех над Аржентина с обрат след почивката с 28:25 (14:15).