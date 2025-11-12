Популярни
Без голове в Каспичан

  12 ное 2025 | 16:57
Без голове в Каспичан

0:0 приключиха в Каспичан, Ботев (Нови пазар) и гостуващия му Доростол (Силистра). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините владееха инициативата през целия мач. Повече атакуваха. Създадоха и положения пред вратата на противника, но Николай Банов, Митко Митков и Преслав Жеков не успяха да вкарат. Доростол игра с намален състав в последния час от двубоя. Павел Стоев спря с нарушение съперник и беше отстранен с червен картон в 41-ата минута. Силистренският тим действаше по-затворено и провеждаха контраатаки. Накрая пропиля добра възможност да достигне до попадение.

