Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Живко Бояджиев: Не се дорасли да подценяваме някого

Живко Бояджиев: Не се дорасли да подценяваме някого

  • 5 дек 2025 | 08:33
  • 196
  • 0
Живко Бояджиев: Не се дорасли да подценяваме някого

Утре, Олимпик (Варна) приема Светкавица (Търговище). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу последния в класирането. На пръв поглед лесен мач. Напротив, точно обратното. Още не сме дорасли дори само да си помислим да подценяваме когото и да било. Отборът ни е от млади момчета. Тепърва трупат опит. Всеки двубой е изпитание за тях. Вече загатнахме, че имаме добър потенциал. Нужно е обаче постоянство. Именно за това срещу всеки съперник трябва да излизаме пределно мобилизирани и да изиграем концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Боримиров лаконичен: Славия ни надигра

Боримиров лаконичен: Славия ни надигра

  • 4 дек 2025 | 20:44
  • 3698
  • 20
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 42450
  • 93
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 38702
  • 60
Достанич: Съставът на Левски ме учуди

Достанич: Съставът на Левски ме учуди

  • 4 дек 2025 | 20:18
  • 8737
  • 14
Мартин Георгиев: Емоцията е голяма, това е най-голямото дерби в България!

Мартин Георгиев: Емоцията е голяма, това е най-голямото дерби в България!

  • 4 дек 2025 | 20:10
  • 1568
  • 1
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 190666
  • 784
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 190666
  • 784
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 5315
  • 6
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 42450
  • 93
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 27741
  • 33
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 15755
  • 15
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 8673
  • 0