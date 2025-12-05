Живко Бояджиев: Не се дорасли да подценяваме някого

Утре, Олимпик (Варна) приема Светкавица (Търговище). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу последния в класирането. На пръв поглед лесен мач. Напротив, точно обратното. Още не сме дорасли дори само да си помислим да подценяваме когото и да било. Отборът ни е от млади момчета. Тепърва трупат опит. Всеки двубой е изпитание за тях. Вече загатнахме, че имаме добър потенциал. Нужно е обаче постоянство. Именно за това срещу всеки съперник трябва да излизаме пределно мобилизирани и да изиграем концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.