Ивайло Станчев: Да завършим с победа

Черноморец (Балчик) гостува утре на едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще направим всичко по силите си да завършим полусезона както подобава. Готвим се сериозно за последния сблъсък. Точковият актив на отбора на Аксаково не отговаря напълно на представянето на отбора. Те също са млад състав и понякога липсата на опит се отразява на крайния резултат. Надявам се да се получи хубав мач и ние да излезем като победители от него“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.