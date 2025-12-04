Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Марит Стеенберген спечели два златни медала с европейски рекорди на шампионата на Стария континент по плуване

Марит Стеенберген спечели два златни медала с европейски рекорди на шампионата на Стария континент по плуване

  • 4 дек 2025 | 23:16
  • 192
  • 0
Нидерландката Марит Стеенберген счупи осемгодишен европейски рекорд на Катинка Хосу в дисциплината 100 метра съчетано плуване за жени в третата вечер на Европейското първенство в малък басейн в Люблин, Полша.

Стеенберген спечели финала с време от 56.26 секунди, с което подобри рекорда от 56.51 на унгарската легенда от 2017 година. Времето на нидерландката е второто най-добро за всички времена, като пред нея е единствено световната рекордьорка Гретчен Уолш с 55.11 секунди.

Нидерландката спечели златото пред белгийката Рос Ванотердайк (56.80) и израелката Анастасия Горбенко (57.17), които също счупиха своите национални рекорди.

Стеенберген спечели титла с европейски рекорд и на 200 метра свободен стил с време 1:50.33 минута. Предишното върхово постижение на Стария континент в тази дисциплина бе на легендарната шведка Сара Шострьом от 1:50.43, поставен преди осем години.

