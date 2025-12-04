Популярни
  Водни спортове
  2. Водни спортове
  3. Втори полуфинал за Габриела Георгиева на Европейското по плуване в малък басейн

Втори полуфинал за Габриела Георгиева на Европейското по плуване в малък басейн

  • 4 дек 2025 | 13:01
  • 264
  • 0
Габриела Георгиева записа втори полуфинал на Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в Люблин, Полша. Опитната състезателка преодоля сериите на 100 метра гръб за жени със 17-о време 59.71 секунди. Георгиева намери място сред 16-те полуфиналистки заради квотния принцип, който позволява  само на двама състезатели от една държава да продължават напред, като в случая отпадна една от германските представителки.

Георгиева плува и в полуфиналите на 200 метра гръб, където завърши 11-а.

Любомир Епитропов е първа резерва за полуфиналите на 200 метра бруст.

Българинът, който е европейски шампион в тази дисциплина на голям басейн, финишира 19-и в сериите с време 2:06.84 минути.

На 100 метра гръб за мъже двамата български представители Дарен Кирилов и Калоян Левтеров отпаднаха в сериите. Дебютантът на голям форум Кирилов завърши 29- и време 52.78 секунди, докато националният рекордьор в тази дисциплина Левтеров е 35-и с 53.43 секунди.

