Най-успешната година за родното ветроходство приключва с участие в Европейското първенство

Сезонът на Българската федерация по ветроходство (БФВ) за 2025 г. ще бъде закрит с участието на националния отбор в 2025 EurILCA Team Racing European Championship, който ще се проведе от 3 до 7 декември 2025 г. в Атина, Гърция. Българският отбор е в състав: Божидара Бозовайска, Даниела Гочева, Даниел Йорданов и Мартин Митев.

Състезанието е отборно - всеки отбор се състои от 4 състезатели (2 момичета и 2 момчета), които управляват лодки ILCA 4. Първите два дни са за квалификационни гонки, а последният ден е запазен за полуфинали и финали. Резултатът се формира на база отборни точки, като всяка позиция на лодката влияе на класирането на целия отбор.

Team Racing форматът изисква висока степен на тактическо мислене и координация - успехът зависи не само от индивидуалните умения на състезателите, но и от тяхната способност да работят заедно, да покриват противници и да планират стратегически движения на курса. Очакванията към българските състезатели са да се класират в първата шестица.

Силното им представяне ще бъде достойно завършване на най-успешната година в историята на българското ветроходство. През 2025 г. българските състезатели постигнаха впечатляващи резултати: 2 световни титли, второ място на световно първенство, европейски шампиони, второ място на Европейско първенство, както и множество отличия от Европейска купа и Балканското първенство.