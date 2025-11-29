Популярни
Удинезе удължи положителната си серия срещу Парма

  29 ное 2025
Удинезе удължи положителната си серия срещу Парма

Отборът на Удинезе записа успех с 2:0 при визитата си на Парма от 13-ия кръг на Серия "А". Така фриуланите нямат загуба в последните си пет мача срещу този съперник, като в тях са постигнали четири победи.

Гостите поведоха в резултата още в 11-ата минута. Тогава Николо Бертола центрира в наказателното поле, където Николо Дзаниоло изпревари противниковия страж за топката, опази я и с удара си я прати в опразнената врата. Другият ключов момент в мача дойде в 62-рата минута, когато Мариано Троило повали Кийнън Дейвис в наказателното поле, а Марко Пичинини посочи бялата точка. Последва преглед с ВАР, след който главният съдия показа на защитника на домакините директен червен картон. Нападателят на Удинезе пък се нагърби с изпълнението на дузпата и успя да се разпише. В добавеното време на срещата се стигна до червен картон и за „зебрите“, като техният наставник Коста Руняич беше санкциониран за свой протест срещу съдията.

Така Удинезе се изкачи на деветото място в класирането с актив от 18 точки, докато Парма се свлече на 16-ата позиция, оставайки с 11 пункта.

Снимки: Gettyimages

