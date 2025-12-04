Легендарен вратар разкри, че се бори с тежка диагноза

Бившият вратар на Нюкасъл и Уест Хам Шака Хислоп обяви, че води битка с рак на простатата. След оттеглянето си през 2007 г. бившият страж се насочи към ролята на анализатор, предимно за ESPN, където се утвърди като един от най-добрите експерти и привлече още по-голяма аудитория. Бившият национал на Тринидад и Тобаго бе принуден да сподели с феновете с шокираща новина за здравословното си състояние, съобщавайки, че се бори с „доста агресивна“ форма на рак.

Футболният анализатор добави, че е преминал през седем и половина седмици на медикаментозно лечение и лъчетерапия.

В публикация в "Инстаграм" Хислоп сподели: „Имам история за разказване.“

„Преди около 18 месеца отидох на годишния си профилактичен преглед и настоях за ПСА тест, както правя винаги. Този път обаче моят ПСА беше повишен. Ядрено-магнитен резонанс и биопсия бързо установиха, че имам доста агресивен рак на простатата. Преди година, почти на същия ден, на 6 декември, претърпях радикална простатектомия. И си мислех, че това е краят. Но шест месеца по-късно моят ПСА отново се повиши и ново сканиране показа, че ракът на простатата се е разпространил в тазовата ми кост.“

„Започнах медикаментозно лечение скоро след това и точно тази сутрин завърших седем и половина седмици лъчетерапия. Пътуването продължава.“

След това Хислъп призова мъжете от по-рисковите възрастови групи по целия свят да се преглеждат редовно.

Той добави: „Лекарите препоръчват всички мъже над 50-годишна възраст да проверяват редовно своя ПСА. Ако сте от африкански произход, тази възраст спада на 40 години. Ако сте някъде като във Великобритания или на друго място, където ПСА тестовете не се насърчават, трябва да настоявате.“

„Наличието на рак в семейната история няма значение. Направих си генетични изследвания и те не показаха предразположения в моето семейство, но тази година показа, без да навлизам в подробности, че дори това не изключва всички в най-близкото ми обкръжение.“

„Най-високата смъртност от рак на простатата е сред мъжете от Карибите, така че позволете ми да се обърна към моята общност, към моите хора. Моля ви, идете и се изследвайте. Знайте своя ПСА, следете историята му.“

„Ракът на простатата е лечим, ако бъде открит достатъчно рано. Има лечения за него. Тестването спасява животи. То спаси моя.“

