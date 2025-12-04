Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Александър Овечкин вкара два гола при победа на Вашингтон срещу Сан Хосе

Александър Овечкин вкара два гола при победа на Вашингтон срещу Сан Хосе

  • 4 дек 2025 | 10:20
Александър Овечкин вкара два гола при победа на Вашингтон срещу Сан Хосе

Александър Овечкин вкара два гола, а новобранецът Райън Ленард записа четири точки с две попадения и две асистенции при победа на Вашингтон Кепиталс със 7:1 срещу Сан Хосе Шаркс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Столичани спечелиха шеста поредна победа и поведоха еднолично в Столичната дивизия и Източната конференция с 36 точки, по две пред Каролина Хърикейнс и Тампа Бей Лайтнинг.

Овечкин изигра 181-и мач в кариерата си с два или повече гола, като повече има само Уейн Грецки със 189. Двете попадения на руснака пък бяха под номер 910 и 911, с което той направи поредна крачка към границата от хиляда.

Брендън Дюхейм завърши с гол и асистенция, а Сони Милано и Дилан Стрьом довършиха разгрома за Капс. Словашкият национал Павол Регенда бе точен при числено предимство за Шаркс, които редуват победи със загуби в осем поредни мача.

