Александър Овечкин вкара два гола при победа на Вашингтон срещу Сан Хосе

Александър Овечкин вкара два гола, а новобранецът Райън Ленард записа четири точки с две попадения и две асистенции при победа на Вашингтон Кепиталс със 7:1 срещу Сан Хосе Шаркс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Столичани спечелиха шеста поредна победа и поведоха еднолично в Столичната дивизия и Източната конференция с 36 точки, по две пред Каролина Хърикейнс и Тампа Бей Лайтнинг.

Alex Ovechkin is on pace for another 40+ goal season, now with 14 in 28 games. Up to 911 in his career 🔥 #ALLCAPS pic.twitter.com/QCOxUUGwbn — NHL News (@PuckReportNHL) December 4, 2025

Овечкин изигра 181-и мач в кариерата си с два или повече гола, като повече има само Уейн Грецки със 189. Двете попадения на руснака пък бяха под номер 910 и 911, с което той направи поредна крачка към границата от хиляда.

RYAN LEONARD DANCING AROUND THE SHARKS TO MAKE IT 7 ZIP 😳 pic.twitter.com/nnuRV2xogD — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 4, 2025

Брендън Дюхейм завърши с гол и асистенция, а Сони Милано и Дилан Стрьом довършиха разгрома за Капс. Словашкият национал Павол Регенда бе точен при числено предимство за Шаркс, които редуват победи със загуби в осем поредни мача.