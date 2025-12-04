Популярни
  Пловдив ще бъде домакин на мачовете на България срещу Белгия за Купа "Дейвис"

  4 дек 2025 | 12:17
Пловдив ще бъде домакин на мачовете на България срещу Белгия за Купа “Дейвис“ - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Това съобщи кметът на града Костадин Димитров, който говори пред медиите, след като даде старт на санирането на блок 50 в район "Тракия" в града.  Пловдив ще приеме срещите в зала "Колодрума" през февруари 2026 година, след като жребият определи двата тима да се изправят един срещу друг в двубой от Световна група на надпреварата.

"Датите между 4 и 7 февруари в "Колодрума" ще имаме възможност да провеждаме срещите. Надявам се тогава да напълним залата и да подкрепяме българския отбор", заяви Димитров.

Както е известно, България победи състава на Финландия през септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив и за първи път в историята си се класира за Световната група в Купа „Дейвис“.

Кметът Димитров обърна внимание и на предстоящото домакинство на Пловдив на Европейското първенство по футбол за юноши до 19 години, което България ще приеме през 2028 година. Срещите ще са стадион "Христо Ботев" и стадион "Локомотив" в Пловдив, както и стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик и стадион "Берое" в Стара Загора.

"Началният и финалният мач ще бъдат в града. Всичките осем отбора също ще бъдат настанени в Пловдив. Надявам се 2028, когато Пловдив кандидатства за Европейска столица на спорта, да имаме това важно събитие и да покажем доброто от нашите бази", коментира още кметът на Пловдив.

