Хьогмо: Доста позитиви

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от победата на тима с 2:0 при визитата на Добруджа. Норвежецът е на мнение, че срещата не е била лека, но "орлите" са показали сериозно отношение.

"Мисля, че дадохме малко повече пространство на съперника през първото полувреме. След това се прибрахме малко, за да бъдем по-добре подредени в защита. Записахме трета суха мрежа, което ме радва. Имаме страхотен вратар и това ме прави щастлив.“

"Знаем, че трябва да подобрим играта си във фаза атака. През второто полувреме показахме по-добро лице. Днес освен победата може да извлечем и много други позитиви. Радвам се, че футболистите са професионалисти и следват плана ни. Дори футболистите, които се появяват от резервната скамейка го правят и това ни показва, че имаме много опции. Трябва да бъдем достатъчно добри, както в защита, така и в атака. Работим много върху тактиката, макар и да не сме имали достатъчно на брой тренировки. Ние трябва да се подобряваме. Предпочитам да говорим за следващия двубой със Славия. Надявам се да пренесем позитивите от днешния мач в следващия.“, каза Хьогмо.