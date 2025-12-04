Беларус уволни селекционера си

Футболната федерация на Беларус прекрати договора на старши треньора на националния отбор Карлос Алос Ферер, съобщиха от централата. Федерацията благодари на Карлос Алос Ферер и на неговия екип за работата им и му желае успех в бъдещата кариера“, се казва в изявление, цитирано от ТАСС.

50-годишният Алос Ферер беше начело на Беларус от 2023 година насам. Под ръководството на испанеца съставът изигра 26 мача, като записа 6 победи, 10 равенства и 10 загуби. Преди това той е бил селекционер на представителния тим на Руанда и на селекцията на Казахстан до 17 години. Той е бил треньор и клубни отбори в Мароко, Катар, Кипър и на Кайрат, с който спечели Купата на Казахстан през 2017 година.

🇪🇸Carlos Alos nie jest już selekcjonerem reprezentacji 🇧🇾Białorusi.



Pod wodzą byłego trenera https://t.co/dvDGfkslb7. Pogoni Siedlce "Białe Skrzydła" rozegrały 26 spotkań, z których wygrały tylko 6, ponadto 10 zremisowały i 10 przegrały. pic.twitter.com/SiYCISd6eA — Łukasz Bobruk (@red_bobini91) December 4, 2025

Снимки: Imago