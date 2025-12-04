Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беларус
  3. Беларус уволни селекционера си

Беларус уволни селекционера си

  • 4 дек 2025 | 14:22
  • 108
  • 0
Беларус уволни селекционера си

Футболната федерация на Беларус прекрати договора на старши треньора на националния отбор Карлос Алос Ферер, съобщиха от централата. Федерацията благодари на Карлос Алос Ферер и на неговия екип за работата им и му желае успех в бъдещата кариера“, се казва в изявление, цитирано от ТАСС.

50-годишният Алос Ферер беше начело на Беларус от 2023 година насам. Под ръководството на испанеца съставът изигра 26 мача, като записа 6 победи, 10 равенства и 10 загуби. Преди това той е бил селекционер на представителния тим на Руанда и на селекцията на Казахстан до 17 години. Той е бил треньор и клубни отбори в Мароко, Катар, Кипър и на Кайрат, с който спечели Купата на Казахстан през 2017 година. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 1409
  • 0
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 967
  • 4
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 407
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 413
  • 0
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 18167
  • 25
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 5669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

  • 4 дек 2025 | 13:51
  • 7621
  • 38
11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 14:17
  • 465
  • 0
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 8445
  • 31
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 1759
  • 4
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 15899
  • 92
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 18167
  • 25