Спартак (Варна) иска да си върне халф от Септември

  • 4 дек 2025 | 13:59
  • 292
  • 0

Макар и бъдещето на Спартак (Варна) да не е чак толкова розово, на „Коритото“ правят планове за него. Една от целите на трансферния пазар е познато лице – Йоан Бауренски, пише “Мач Телеграф”. Играчът в момента е титуляр в Септември (София), като има договор до 2027 г. „Соколите“ обаче ще разчитат на това, че той вече е играл за Спартак и ще иска отново да бъде във Варна. По същия начин през лятото беше върнат от Фратрия Ангел Грънчов, който е капитан на тима в момента.

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Бауренски има 60 мача и 1 гол за варненци. Той игра на „Коритото“ от лятото на 2023 г. до юли тази година. За нито един друг отбор бившият играч на ЦСКА и Литекс не е записвал повече срещи.

Има голям шанс „соколите“ да продадат младежкия си национал Цветослав Маринов през зимата, защото към него има голям интерес. Той вече подписа нов договор и целта на клуба е да спечели свежи пари от негова продажба. А ако Бауренски се завърне, то той ще може да го замени в средата на терена.

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

