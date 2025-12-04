Спартак (Варна) иска да си върне халф от Септември

Макар и бъдещето на Спартак (Варна) да не е чак толкова розово, на „Коритото“ правят планове за него. Една от целите на трансферния пазар е познато лице – Йоан Бауренски, пише “Мач Телеграф”. Играчът в момента е титуляр в Септември (София), като има договор до 2027 г. „Соколите“ обаче ще разчитат на това, че той вече е играл за Спартак и ще иска отново да бъде във Варна. По същия начин през лятото беше върнат от Фратрия Ангел Грънчов, който е капитан на тима в момента.

Бауренски има 60 мача и 1 гол за варненци. Той игра на „Коритото“ от лятото на 2023 г. до юли тази година. За нито един друг отбор бившият играч на ЦСКА и Литекс не е записвал повече срещи.

Има голям шанс „соколите“ да продадат младежкия си национал Цветослав Маринов през зимата, защото към него има голям интерес. Той вече подписа нов договор и целта на клуба е да спечели свежи пари от негова продажба. А ако Бауренски се завърне, то той ще може да го замени в средата на терена.