Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Няколко дни след като обяви, че ще бойкотира жребия за Световното първенство, Иран промени решението си. Въпреки административните пречки, наложени от Съединените щати при управлението на Доналд Тръмп, азиатската страна все пак ще изпрати ограничена делегация на събитието, организирано във Вашингтон. Жребият е утре (петък) от 19:00 часа.

„Амир Галеноей, селекционерът на националния отбор на Иран, ще участва в церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство като технически представител на националния отбор, заедно с още един или двама души“, заяви говорителят на Иранската футболна федерация пред държавната телевизия.

Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

На 28 ноември същият говорител беше обявил, че Иран ще бойкотира церемонията, след като Съединените щати отказаха да издадат визи на няколко членове на делегацията. Според спортния сайт Varzesh 3, един от хората с отказана виза е президентът на Иранската федерация, Мехди Тадж, който определи решението като „политическо“.

„Информирахме ФИФА, че взетите решения нямат нищо общо със спорта и че членовете на иранската делегация няма да участват в жребия за Световното първенство“, беше обяснил говорителят. Към онази дата, отново според Varzesh 3, четирима членове на делегацията, включително селекционерът Амир Галеноей, вече са били получили визи за пътуване до САЩ.

Съединените щати, които нямат дипломатически отношения с Иран от четири десетилетия, са съдомакин на Мондиал 2026 заедно с Канада и Мексико. Повечето мачове, включително финалът, ще се проведат на американска земя.

Иран се класира за финалната фаза на турнира през март и според регламента на ФИФА се намира във втора урна за жребия. Тегленето ще се състои в „Кенеди Център“, голяма концертна зала в столицата, в присъствието на американския президент Доналд Тръмп, който превърна Световното първенство в централно събитие на втория си мандат.

Това ще бъде седмо участие за Иран на Световно първенство и четвърто поредно. Отборът никога не е преминавал груповата фаза, но по време на Мондиал 1998 във Франция Иран постигна спортен и дипломатически успех, побеждавайки САЩ с 2:1. Американският отбор взе реванш, като се наложи с 1:0 над иранците на Мондиал 2022 в Катар.

Иран и САЩ, неговият заклет враг от 1979 г., започнаха преговори през април с посредничеството на султаната Оман относно спорната ядрена програма на Техеран. Тези разговори обаче са в застой след изненадващата атака на Израел срещу Иран на 13 юни, която предизвика 12-дневен конфликт между двете страни, по време на който САЩ също нанесоха удари по три важни ирански ядрени обекта.

Куп легенди ще теглят жребия за Мондиала в петък