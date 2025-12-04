Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

ФК Созопол стартира зимна подготовка на 5 януари от 14:00 часа на “Арена Созопол”. Тогава ще се проведе първата тренировка за 2026 година.
Отборът ще проведе зимната си подготовка изцяло в домашни условия. Небесносините са предвидили пет контролни срещи.
￼10 януари – ФК Българово
14 януари – Черноморец Бургас
17 януари – търси се съперник
24 януари – Нефтохимик Бургас
31 януари – Димитровград
Часовете и стадионите, на които ще се проведат контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.
Най-вероятно на 7 или 8 февруари “небесносините” ще изиграят първата си официална среща – мач за Купата на АФЛ срещу “Загорец” Нова Загора.
На 14/15 февруари е планиран да се изиграе първият кръг от пролетния полусезон на Трета Лига, като гостуваме на ФК Ямбол.