Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

ФК Созопол стартира зимна подготовка на 5 януари от 14:00 часа на “Арена Созопол”. Тогава ще се проведе първата тренировка за 2026 година.

Отборът ще проведе зимната си подготовка изцяло в домашни условия. Небесносините са предвидили пет контролни срещи.

￼10 януари – ФК Българово

14 януари – Черноморец Бургас

17 януари – търси се съперник

24 януари – Нефтохимик Бургас

31 януари – Димитровград

Часовете и стадионите, на които ще се проведат контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

Най-вероятно на 7 или 8 февруари “небесносините” ще изиграят първата си официална среща – мач за Купата на АФЛ срещу “Загорец” Нова Загора.

На 14/15 февруари е планиран да се изиграе първият кръг от пролетния полусезон на Трета Лига, като гостуваме на ФК Ямбол.