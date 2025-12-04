Популярни
Испания обяви звезден състав за Европейското по крос-кънтри

  • 4 дек 2025 | 10:20
Испания ще се бори за отличията на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа 2025 с впечатляващ отбор от 40 атлети. Шампионатът ще се проведе в съседна Португалия на 14 декември. Сред основните надежди за медал е мъжкият отбор, който ще защитава титлата си, спечелена миналата година в Анталия. Лидер на тима ще бъде Тиери Ндикумвемайо, индивидуалният бронзов медалист от преди 12 месеца.

Съставът е подсилен и от националния рекордьор на 10 км Илиас Фифа, както и от финалиста на 3000 метра с препятствия от Олимпийските игри Даниел Арсе.

При жените Испания също ще разчита на силен отбор, воден от европейската вицешампионка в маратона Махида Мааюф.

За смесената щафета Испания събира някои от най-големите си таланти от пистата. В състава влизат трикратната медалистка от смесени щафети Естер Гереро, европейският сребърен медалист на 800 метра Мохамед Атауи, световният шампион в зала на 800 метра от 2022 г. Мариано Гарсия и изгряващата звезда Марта Митянс, която това лято постави национален рекорд на 800 метра за девойки под 20 години.

Испания ще изпрати конкурентни състави и в надпреварите при по-младите. Медалистите от Европейското първенство по лека атлетика за младежи под 23 години в Берген 2025 – Мария Фореро (злато на 5000 м) и Хайме Мигальон (бронз на 10 000 м) – ще водят отборите в тази възрастова група.

В същото време отборите до 20 години включват няколко финалисти от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере 2025, сред които Андрес Лара (бронз на 3000 м с препятствия) и Клаудия Гутиерес (четвърта на 1500 м).

Снимки: Gettyimages

