  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  3. Хокеистите от НХЛ може да не участват на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Хокеистите от НХЛ може да не участват на Олимпийските игри в Милано-Кортина

  • 4 дек 2025 | 09:54
  • 253
  • 0
Играчите от Националната хокейна лига (НХЛ) може да не участват в Олимпийските игри през 2026 година, ако ледената пързалка в Милано не бъде завършена по стандартите на НХЛ. Това заяви заместник-комисарят на НХЛ Бил Дейли, чиито коментари бяха цитирани от Daily Faceoff и ТАСС.

Ледения стадион за 16-хиляди зрители, който се строи в предградията в Милано, трябваше да бъде тестван за мачове от Световното първенство по хокей на лед за младежи от Дивизия 1Б, но състезанието беше преместено на друга арена, тъй като официалната все още не е завършена. Преди това The Athletic съобщи, че Международната федерация по хокей на лед (IIHF) е одобрила размерите на пързалката от 59,85 метра на 24,8 метра. В НХЛ размерите са 60,96 метра дължина и 25,90 метра ширина.

„Зависи какъв процент сте готови да определите за вероятността арената да не бъде завършена. Ако не бъде завършена, играчите от НХЛ няма да отидат на Олимпийските игри“, каза Дейли.

Играчите от НХЛ участваха в Олимпийските игри от 1994 до 2014 г. През 2022 г. играчите от лигата трябваше да играят на Олимпийските игри, но отмениха пътуването си до Китай поради пандемията от коронавирус. През юли тази година НХЛ, синдикатът на лигата и IIHF подписаха споразумение за участие на играчите в следващите две Олимпийски игри.

Мъжкият олимпийски турнир по хокей на лед на Олимпийските игри в Милано ще се проведе от 11 до 22 февруари.

