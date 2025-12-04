Популярни
Парите на Насар по сметката на федерацията?

  • 4 дек 2025 | 08:56
  • 1616
  • 1

Нов обрат по сагата с договора на Карлос Насар с Българска федерация по вдигане на тежести. 48 часа след като публично подписа своя контракт, bTV научи, че той не е признат от федерацията, но дължимите му заплати вече са в сметката на БФВТ.

След заседание на Управителния съвет е върнат нов вариант на контракта, с леки корекции. Насар има 24 часа, за да подпише променения вариант.

Всички корекции по документа са съгласно предварителните договорености между БФВТ и Министерството на младежта и спорта.

Членовете на УС единодушно решиха, че договорът съдържа повторения и клаузи, свързани със застраховки и възстановяване при контузии, които в настоящия си вид не могат да бъдат покрити в България. Според информация на bTV, Насар не може да бъде санкциониран, ако откаже участие или съдействие в рекламни кампании.

Медията научи и още нещо - парите, които той трябва да получи за цялата изминала година, под формата на заплати, вече е преведена по сметката на федерацията по вдигане на тежести. Пред bTV президентът на БФВТ Стефан Ботев заяви, че парите за Карлос не са преведени на федерацията, а се чака официалното подписване на договора.

"След като се предаде подписаният контракт на министерството, тогава ще бъде извършено плащането на заплатите му към федерацията и съответно към него", разясни двукратният световен шампион от Атина 1989 и Будапеща 1990.

Поправеният вариант на договора вече е изпратен на екипа на суперталанта от Червен бряг. Краен срок за подписване е 4 декември. Ако договорът бъде подписан до този срок, федерацията ще го входира до петък и документите ще постъпят в деловодството на Министерството на младежта и спорта.

