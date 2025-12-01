Мениджърът на Насар разкри какво иска Карлос от Федерацията

Мениджърът на Карлос Насар Николай Жейнов сподели какво очаква олимпийският ни шампион след подписването на договора с Федерацията по вдигане на тежести. Агенът заяви, че желанието на щангиста е да има спокойствие за подготовка, като финансовата част не е от толкова голямо значение.

“Щом един атлет на 21 години има такива титли, какво може да се каже повече за него. Президентът на световната федерация го сравни с Пеле на щангите. Опитваме се да го задържим в България. Интересът към Карлос датира от 3-4 години. Бил е предлаган от федерацията като разменна монета преди. Има интерес от минимум три държави. Офертите са впечатляващи особено за спортист във вдигането на тежести. Не са предлагани на никого преди”, каза Жейнов.

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

“Карлос иска да бъде оставен на спокойствие и федерацията да изпълнява задълженията към него. Не говорим за финансова част, а за спокойствието, което той търси. Ако се стигне до възпрепятстване на вписването в регистъра, както е например в БОК, това е нещо, което най-много го притеснява. Нещата, които коментираме го правим в целия екип, няма никакви тайни при нас. Карлос стои здраво на земята. Ако не се създаде нормална обстановка, при която да върви нормално неговата подготовка и участия на състезания, ще е много притеснително”.

“Няколко федерации - Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Казахстан, Корея и Китай искат да дойдат да тренират заедно с Карлос, а ние няма къде да ги посрещнем. Условията, в които той тренира са спартански”, каза още агентът.