Симеоне: Не разбирам как Рафиня не получи „Златната топка“

  • 3 дек 2025 | 01:35
  • 421
  • 0

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне изрази задоволство от представянето на своя отбор, въпреки загубата с 1:3 от Барселона.

„Много съм доволен от играта нi. Започнахме мача страхотно, но след това съперникът успя да ни уязви през центъра. Барселона започна второто полувреме малко по-добре, но след двадесет минути ние поехме контрола над играта. Имахме три отлични възможности, от които не се възползвахме. Въпреки това, съм доволен“, заяви аржентинският специалист.

„Знаем, че те са много добри в разиграването на топката. Имат много футболисти в централната зона. В това отношение са изключително силни и днес успяха да отбележат първия и втория си гол по този начин. На почивката говорихме, че не трябва да им позволяваме да действат през центъра и се подобрихме. Хареса ми отношението на отбора в края на мача. Да, не победихме, но играта ми хареса“, добави Симеоне.

„Когато играеш срещу Барселона, се налага да тичаш много, а отнемането на топката е трудно“, призна той.

Рафиня е вездесъщ. Той вкарва, асистира... Не разбирам как не получи „Златната топка“, изтъкна Симеоне.

„Отборът като цяло игра добре. Спокоен съм и съм доволен. Отстъпихме на силен съперник. Това ще ни помогне да станем по-добри“, завърши наставникът на Атлетико.

