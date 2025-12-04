Популярни
  Холщайн (Кил) е последният четвъртфиналист за Купата на Германия след късна драма и дузпи в Хамбург

Холщайн (Кил) е последният четвъртфиналист за Купата на Германия след късна драма и дузпи в Хамбург

  • 4 дек 2025 | 00:52
  • 217
  • 0
Холщайн (Кил) е последният четвъртфиналист за Купата на Германия след късна драма и дузпи в Хамбург

Втородивизионният Холщайн (Кил) е последният 1/4-финалист в турнира за Купата на Германия. Тимът от северната провинция Шлезвиг-Холщайн елиминира като гост елитния Хамбургер ШФ след 1:1 след редовното време и продълженията и общ резултат 5:3 при дузпите.

След нулево равенство в редовното време двете попадения в двубоя паднаха в допълнителните 30 минути. Именно Холщайн бе тимът, който показа характер и с късен гол изравни, за да елиминира впоследствие съперника си. Кил изхвърля втори елитен съперник след като преди това се справи и с Волфсбург.

През редовното време и двата тима имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират. Така се стигна до продължения, където появилият се от пейката Бейкъри Джата засече прострелно центриране на Миро Мюхайм и простреля стража на гостите в 108-ата минута – 1:0 за Хамбургер. Холщайн обаче не се предаде и изравни две минути преди края на продълженията. Тогава Фил Харес реализа майсторски пряк свободен удар и възстанови равенството – 1:1.

При дузпите играчите на Холщайн бяха по-точни и пропуснаха само веднъж чрез Марко Ивежич. За сметка на това пропуски за домакините направиха Миро Мюхайм, който удари греда, както и Абубака Сумаоро, чийто слаб удар бе спасен от стража на Холщайн Тимон Вайнер. Голмайсторът на Кил Фил Харес пък се затвърди като герой за отбора си, след като реализира решаващата дузпа за победата с общ резултат 5:3.

Снимки: Gettyimages

