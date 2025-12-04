Популярни
  • 4 дек 2025 | 00:47
Без много изненади за Купата на краля

Днес се изиграха 12 мача от 1/32-финалите за Купата на краля. В тях участие взеха и някои елитни отбори. Повечето от тях намериха начина да се класират за следващата фаза и нямаше особено много изненади, с малки изключения.

Бетис се класира безпроблемно напред, побеждавайки с 4:1 състава на Торент.

Реал Сосиедад също не сбърка в гостуването си на Реус и се наложи с 2:0.

Виляреал срещна най-сериозни затруднения, но и "жълтата подводница" се промъкна към следващия кръг на турнира, побеждавайки Антониано след изпълнение на дузпи.

Като по-сериозна изненада можем да отчетем отпадането на Жирона, който загуби с 1:2 като гост на Оуренсе.

Германски фенове излязоха на протест срещу по-строгите мерки на стадионите

Селтик обяви новия си мениджър

Холщайн (Кил) е последният четвъртфиналист за Купата на Германия след късна драма и дузпи в Хамбург

Антверп и Божинов продължават за Купата на Белгия след зрелище и дузпи

Голяма победа за Груев и Лийдс, йоркшърци надиграха Челси

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

