Без много изненади за Купата на краля

Днес се изиграха 12 мача от 1/32-финалите за Купата на краля. В тях участие взеха и някои елитни отбори. Повечето от тях намериха начина да се класират за следващата фаза и нямаше особено много изненади, с малки изключения.

Бетис се класира безпроблемно напред, побеждавайки с 4:1 състава на Торент.

Реал Сосиедад също не сбърка в гостуването си на Реус и се наложи с 2:0.

Виляреал срещна най-сериозни затруднения, но и "жълтата подводница" се промъкна към следващия кръг на турнира, побеждавайки Антониано след изпълнение на дузпи.

Като по-сериозна изненада можем да отчетем отпадането на Жирона, който загуби с 1:2 като гост на Оуренсе.