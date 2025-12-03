Кристъл Палас се върна към победите, а Бърнли завъртя пета поредна загуба

След две поредни загуби Кристъл Палас се върна на победния път, надигравайки с 1:0 Бърнли на "Търф Моор" в двубой от 14-ия кръг на Премиър лийг. Даниел Муньос реализира единственото попадение малко преди почивката, когато засече на далечната греда с глава много качествено центриране на Марк Геи. Това бе и един от двата точни удара на гостите през първата част. Дийн Хендерсън пък направи едно спасяване след изстрел на Антъни.

Бърнли подобри значително представянето си след почивката, но Хендерсън направи едно забележително спасяване след удар отблизо на Ларсен, а в края Крис Ричардс изчисти от голлинията топката след изстрел с глава на Армандо Броя.

Така Бърнли записа пета поредна загуба в първенството и остава на предпоследното място, на три точки от спасителната зона. Кристъл Палас е шести, само на точка зад Челси.

