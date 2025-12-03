Щутгарт и Фрайбург се справиха с втородивизионни съперници

Щутгарт и Фрайбург се класираха за четвъртфиналите на Купата на Германия след победи над отбори от Втора Бундеслига. "Швабите" спечелиха с 2:0 при гостуването си на Бохум, а Фрайбург победи Дармщат със същия резултат.

Себастиан Хьонес бе направил цели осем промени, но това не попречи на неговия тим. Носителят на трофея от миналия сезон доминираше сериозно в първия половин час, но и допускаше доста грешки. Въпреки това Щутгарт поведе в 12-ата минута след автогол на Филип Шромпф. Бохум разчиташе на контраатаки, които създадоха известни проблеми на съперника и домакините имаха своите шансове.

В края на първата част Щромпф получи червен картон за нарушение срещу Ундав. Веднага след почивката Ундав реализира второ попадение за гостите, като отбеляза осмия си гол за последните шест мача. До края Щутгарт контролираше събитията на терена, а съперникът им нямаше какво да противопостави.

Фрайбург нямаше нужда да показва най-добрата си игра, за да се справи с Дармщат. В основата на успеха му беше Винченцо Грифо. Той откри резултата малко преди почивката от дузпа, асистира за втория гол в мача, дело на Лукас Хьолер в 69-ата минута и пропусна дузпа малко преди края.

Следвай ни:

Снимки: Imago