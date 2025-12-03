Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Купа на Германия
  3. Щутгарт и Фрайбург се справиха с втородивизионни съперници

Щутгарт и Фрайбург се справиха с втородивизионни съперници

  • 3 дек 2025 | 21:37
  • 274
  • 0
Щутгарт и Фрайбург се справиха с втородивизионни съперници

Щутгарт и Фрайбург се класираха за четвъртфиналите на Купата на Германия след победи над отбори от Втора Бундеслига. "Швабите" спечелиха с 2:0 при гостуването си на Бохум, а Фрайбург победи Дармщат със същия резултат.

Себастиан Хьонес бе направил цели осем промени, но това не попречи на неговия тим. Носителят на трофея от миналия сезон доминираше сериозно в първия половин час, но и допускаше доста грешки. Въпреки това Щутгарт поведе в 12-ата минута след автогол на Филип Шромпф. Бохум разчиташе на контраатаки, които създадоха известни проблеми на съперника и домакините имаха своите шансове.

В края на първата част Щромпф получи червен картон за нарушение срещу Ундав. Веднага след почивката Ундав реализира второ попадение за гостите, като отбеляза осмия си гол за последните шест мача. До края Щутгарт контролираше събитията на терена, а съперникът им нямаше какво да противопостави.

Фрайбург нямаше нужда да показва най-добрата си игра, за да се справи с Дармщат. В основата на успеха му беше Винченцо Грифо. Той откри резултата малко преди почивката от дузпа, асистира за втория гол в мача, дело на Лукас Хьолер в 69-ата минута и пропусна дузпа малко преди края.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 23140
  • 446
Третодивизионен тим шокира Станимир Стоилов и Гьозтепе за Купата на Турция

Третодивизионен тим шокира Станимир Стоилов и Гьозтепе за Купата на Турция

  • 3 дек 2025 | 19:05
  • 8459
  • 10
Наказание за Севиля заради поведението на феновете

Наказание за Севиля заради поведението на феновете

  • 3 дек 2025 | 19:00
  • 1040
  • 0
Филип Лам критикува липсата на постоянство на Германия

Филип Лам критикува липсата на постоянство на Германия

  • 3 дек 2025 | 18:47
  • 723
  • 1
Играч на Херта отмъкна противников "пищов" по време на мач за Купата на Германия

Играч на Херта отмъкна противников "пищов" по време на мач за Купата на Германия

  • 3 дек 2025 | 18:28
  • 1028
  • 0
Аталанта се развихри срещу 10 от Дженоа и си уреди сблъсък с Ювентус

Аталанта се развихри срещу 10 от Дженоа и си уреди сблъсък с Ювентус

  • 3 дек 2025 | 18:13
  • 1713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 98795
  • 641
Ливърпул 0:0 Съндърланд, греда на гостите

Ливърпул 0:0 Съндърланд, греда на гостите

  • 3 дек 2025 | 21:35
  • 2899
  • 3
Арсенал 1:0 Брентфорд, Игор Тиаго влезе в игра

Арсенал 1:0 Брентфорд, Игор Тиаго влезе в игра

  • 3 дек 2025 | 22:41
  • 4635
  • 2
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 23140
  • 446
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 12537
  • 26
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 34731
  • 35