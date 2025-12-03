Далас Старс губи Тайлър Сегуин за дълго време

Нападателят на Далас Старс Тайлър Сегуин изглежда ще пропусне останалата част от сезона в Националната хокейна лига (НХЛ) поради скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно, пише агенция АП.

Треньорът Глен Гулуцан заяви, че Сегуин ще отсъства няколко месеца, след като 33-годишният хокеист се контузи в понеделник вечер в двубоя срещу Ню Йорк Рейнджърс. Сегуин се спречка със защитника на Рейнджърс Владислав Гавирков в първия период на мача, като очевидно изпитваше болка и се нуждаеше от помощ, за да излезе от леда и да се насочи към съблекалните.

🚨 BREAKING: Tyler Seguin is out long-term with an ACL injury suffered on this play with #NYR’s Gavrikov last night. #TexasHockey pic.twitter.com/p8FVdMWHos — NHL News (@PuckReportNHL) December 3, 2025

Гулуцан разкри, че отборът не е получил положителни новини за състоянието на коляното на Сегуин, след като той е бил прегледано по-подробно. Тайлър Сегуин пропусна по-голямата част от миналия сезон, след като претърпя операция на тазобедрената става. Далас Старс вече остана няколко контузени играчи, включително Мат Дюшейн.

