  Далас Старс губи Тайлър Сегуин за дълго време

Далас Старс губи Тайлър Сегуин за дълго време

  • 3 дек 2025 | 20:02
  • 347
  • 0
Далас Старс губи Тайлър Сегуин за дълго време

Нападателят на Далас Старс Тайлър Сегуин изглежда ще пропусне останалата част от сезона в Националната хокейна лига (НХЛ) поради скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно, пише агенция АП.

Треньорът Глен Гулуцан заяви, че Сегуин ще отсъства няколко месеца, след като 33-годишният хокеист се контузи в понеделник вечер в двубоя срещу Ню Йорк Рейнджърс. Сегуин се спречка със защитника на Рейнджърс Владислав Гавирков в първия период на мача, като очевидно изпитваше болка и се нуждаеше от помощ, за да излезе от леда и да се насочи към съблекалните.

Гулуцан разкри, че отборът не е получил положителни новини за състоянието на коляното на Сегуин, след като той е бил прегледано по-подробно. Тайлър Сегуин пропусна по-голямата част от миналия сезон, след като претърпя операция на тазобедрената става. Далас Старс вече остана няколко контузени играчи, включително Мат Дюшейн.

