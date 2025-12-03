Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

Отборът на Апоел Тел Авив тренира в добро настроение преди мача с АСВЕЛ Вильорбан от 14-ия кръг на Евролигата. Срещата е утре от 21:05 часа в "Арена Ботевград". Преди това екипът на Sportal.bg посети тренировката на израелския гранд и научи добрите новини от клуба.

В състава на Апоел се завърна гардът Ям Мадар, който се възстановяваше след операция на апендикса и не е участвал в нито един от мачовете на тима от началото на сезона в "турнира на богатите". Той се включи в заниманието в Ботевград, като на разположение на старши треньора Димитрис Итудис е и Томер Гинат, който имаше контузия в ръката.

"Червените", които играят домакинските си мачове в България са лидер в класирането в Евролигата с 9 победи и 4 загуби в сметката си, а АСВЕЛ заема последното място в таблицата с баланс 3-10.

Билетите за срещата в продажба и можете да ги намерите - ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg