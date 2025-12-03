Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 1391
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив тренира в добро настроение преди мача с АСВЕЛ Вильорбан от 14-ия кръг на Евролигата. Срещата е утре от 21:05 часа в "Арена Ботевград". Преди това екипът на Sportal.bg посети тренировката на израелския гранд и научи добрите новини от клуба.

В състава на Апоел се завърна гардът Ям Мадар, който се възстановяваше след операция на апендикса и не е участвал в нито един от мачовете на тима от началото на сезона в "турнира на богатите". Той се включи в заниманието в Ботевград, като на разположение на старши треньора Димитрис Итудис е и Томер Гинат, който имаше контузия в ръката.

"Червените", които играят домакинските си мачове в България са лидер в класирането в Евролигата с 9 победи и 4 загуби в сметката си, а АСВЕЛ заема последното място в таблицата с баланс 3-10.

Билетите за срещата в продажба и можете да ги намерите - ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

  • 3 дек 2025 | 20:10
  • 1697
  • 0
Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

  • 3 дек 2025 | 18:03
  • 343
  • 0
Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

  • 3 дек 2025 | 17:38
  • 609
  • 0
Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

  • 3 дек 2025 | 16:51
  • 525
  • 0
Цървена звезда с нова информация за част от контузените в отбора

Цървена звезда с нова информация за част от контузените в отбора

  • 3 дек 2025 | 16:32
  • 327
  • 0
Феновете на Партизан поискаха оставката на президента на клуба

Феновете на Партизан поискаха оставката на президента на клуба

  • 3 дек 2025 | 15:16
  • 733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 87885
  • 514
Атлетик Билбао 0:3 Реал Мадрид, втори страхотен гол на Мбапе

Атлетик Билбао 0:3 Реал Мадрид, втори страхотен гол на Мбапе

  • 3 дек 2025 | 20:49
  • 11970
  • 185
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 6276
  • 18
Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

  • 3 дек 2025 | 20:39
  • 1489
  • 0
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 32941
  • 34
Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 8335
  • 14