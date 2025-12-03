Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме в България

Отборът на Апоел Тел Авив се изправя срещу АСВЕЛ Вильорбан утре в мач от 14-ия кръг от Евролигата. Преди срещата в "Арена Ботевград", една от звездите на израелския гранд Антонио Блейкни застана пред камерата на Sportal.bg, за да отговори на нашите въпроси.

- Какви са твоите очаквания за мача с АСВЕЛ?

- Очаквам да играем здраво и да се реваншираме за предишния ни мач, когато загубихме от Реал Мадрид в същата зала. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим двубоя.

- Какво искаш да кажеш на феновете, за да дойдат или да им кажеш нещо, с което да ги призовеш да дойдат?

- Определено искам феновете да дойдат и да ни подкрепят. Чувстваме се добре в България. Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме тук. Нека феновете дойдат и да ни подкрепят още повече.