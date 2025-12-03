Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

  • 3 дек 2025 | 20:10
  • 1698
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив проведе предпоследното си занимание преди мача с АСВЕЛ Вильорбан от 14-ия кръг на Евролигата утре, а страши треньорът на израелския гранд Димитрис Итудис говори пред камерата на Sportal.bg преди сблъсъка в "Арена Ботевград".

- Втори мач за вас тук в Ботевград, този път срещу АСВЕЛ. Какво очаквате от срещата?
- Очакванията ни са свързани с това да изиграем по-добър двубой, защото срещу Реал Мадрид бяхме далеч от нашите стандарти. Надигравахме се до края. Мачът можеше да тръгне и в друга посока, но бяхме далеч от стандарта си. Играхме слабо в защита и не бяхме ефективни в атака. Трябва да отвърнем на удара.

- Какъв тип противник е АСВЕЛ?
- АСВЕЛ е атлетичен и ръстов отбор. Има и играчи с голям опит. Нандо, Йортел, Лайти и много други ... Имат огромен опит. Също така имат млади, талантливи и атлетични момчета, които могат да доминират в мача и да играят на най-високо ниво. Като цяло играят балансирано с върхове и падения като много други отбори в Евролигата. Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор. Как да реагираме и да играем по-добре.

- Виждам Ям Мадар тук. Какво е положението с него?
- Тренира. Той и Томер Гинат се готвят с отбора. Готови са.

Снимки: Sportal.bg

