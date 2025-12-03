Девет мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят девет мача в НБА. Отново ще имате възможност да следите какво се случва в тях в реално време.

Нощта стартира с три мача от 02:00 часа. В първия от тях Индиана Пейсърс приема Денвър Нъгетс.

По същото време играят и Кливланд Кавалиърс и Портланд Трейлблейзърс.

Най-интересният сблъсък в този час изглежда този между Орландо Меджик и Сан Антонио Спърс.

В 02:30 са следващите два двубоя. Атланта Хоукс приема Лос Анджелис Клипърс и разчита на лесна победа.

Ню Йорк Никс също не очаква затруднения в домакинството си на Шарлът Хорнетс.

С напредване на времето става все по-интересно. В 03:00 часа следват нови три мача и още първият от тях е с доста сериозен заряд. Милуоки Бъкс приема лидера на Изток Детройт Пистънс.

Чикаго Булс ще търси изход от кризата срещу неубедителния Бруклин Нетс.

Хюстън Рокетс пък излиза за задължителен успех срещу слабака Сакраменто Кингс.

За финал е оставен двубоят между Далас Маверикс и Маями Хийт, който е с начален час 03:30 ч.