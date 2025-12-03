Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

  • 3 дек 2025 | 18:03
  • 94
  • 0
Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

Треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус говори за предстоящия сблъсък с Олимпиакос в Пирея в четвъртък от 14-ия кръг на Евролигата, подчертавайки трудностите, които очакват действащия шампион в "Двореца на мира и приятелството".

Литовският специалист акцентира върху необходимостта от ограничаване на разиграването на топката от страна на "червено-белите" и фокусиране върху ключови играчи като Никола Милутинов, Тайлър Дорси и Александър Везенков.

От своя страна, гардът на турския отбор Девън Хол отбеляза, че спокойствието и търпението ще бъдат решаващи за изхода на мача, който се очаква да се проведе в изключителна атмосфера.

"Ще се изправим срещу отбор, който си е поставил за цел най-високото отличие в турнира. Винаги е трудно да се играе в Пирея. Трябва да се съсредоточим върху спирането на тяхното разиграване на топката и отборната им игра. Освен това, трябва да обърнем специално внимание на играчи като Милутинов, Дорси и Везенков, които правят изключителен сезон", сподели литовската легенда Ясикевичус.

"Честно казано, ще играем срещу много добър отбор и очаквам да има страхотна атмосфера. Трябва да сме сигурни, че ще играем силно и физически. Спокойствието, твърдата игра и търпението ще бъдат много важни елементи за нас по пътя към победата", пък каза Девън Хол.

Снимки: Imago

