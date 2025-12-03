Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

Донатас Мотеюнас остава в Цървена звезда до края на сезона, обяви сръбският гранд на официалния си сайт.

Желко Дърчелич, първият човек на Цървена звезда, успя да завърши много важна работа за „червено-белите“, които след пристигането на литовеца на Мали Калемегдан тръгнаха нагоре и станаха един от най-силните отбори в Евролигата, пише Sportal.rs.

Донатас Мотеюнас пристигна в Звезда в много критичен момент, когато Хасиел Риверо също се контузи, така че „червено-белите“ останаха „само“ с Ебука Изунду и Урош Плавшич на позиция „пет“, поради което трябваше спешно да реагират след първите два кръга на Евролигата и две загуби. Мотеюнас моментално оказа влияние върху целия отбор, тъй като се отличи като изключителен професионалист, както на терена, така и извън него. Този сезон той изигра 11 мача за Звезда в Евролигата със средно 8,3 точки и 2,6 борби на мач, допълват от Sportal.rs, коментирайки новината за оставането в отбора на 35-годишния център-тежко крило.

А че съотборниците на Мотеюнас също тайно се надяваха Донатас да остане в клуба и след изтичането на тримесечния заем, показва и видеото, на което се вижда как развълнуваният Коди Милър-Макинтайър полива Мотеюнас с бутилки вода.

Вижте как българският национал реагира на новината, свързана с литовския му съотборник.

Снимки: Imago