Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

  • 3 дек 2025 | 17:38
  • 220
  • 0
Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

Донатас Мотеюнас остава в Цървена звезда до края на сезона, обяви сръбският гранд на официалния си сайт.

Желко Дърчелич, първият човек на Цървена звезда, успя да завърши много важна работа за „червено-белите“, които след пристигането на литовеца на Мали Калемегдан тръгнаха нагоре и станаха един от най-силните отбори в Евролигата, пише Sportal.rs.

Донатас Мотеюнас пристигна в Звезда в много критичен момент, когато Хасиел Риверо също се контузи, така че „червено-белите“ останаха „само“ с Ебука Изунду и Урош Плавшич на позиция „пет“, поради което трябваше спешно да реагират след първите два кръга на Евролигата и две загуби. Мотеюнас моментално оказа влияние върху целия отбор, тъй като се отличи като изключителен професионалист, както на терена, така и извън него. Този сезон той изигра 11 мача за Звезда в Евролигата със средно 8,3 точки и 2,6 борби на мач, допълват от Sportal.rs, коментирайки новината за оставането в отбора на 35-годишния център-тежко крило.

А че съотборниците на Мотеюнас също тайно се надяваха Донатас да остане в клуба и след изтичането на тримесечния заем, показва и видеото, на което се вижда как развълнуваният Коди Милър-Макинтайър полива Мотеюнас с бутилки вода.

Вижте как българският национал реагира на новината, свързана с литовския му съотборник.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 791
  • 0
Финландски талант планира да смени Евролигата с NCAA

Финландски талант планира да смени Евролигата с NCAA

  • 2 дек 2025 | 15:28
  • 1090
  • 0
Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

  • 2 дек 2025 | 13:41
  • 1248
  • 0
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
  • 1487
  • 1
След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

  • 28 ное 2025 | 17:29
  • 2203
  • 1
Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

  • 28 ное 2025 | 15:05
  • 9655
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

  • 3 дек 2025 | 18:15
  • 15410
  • 32
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 17767
  • 25
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 14306
  • 9
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 21744
  • 25
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 19366
  • 23
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 12919
  • 50