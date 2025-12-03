Иван Пешев проведе среща с новоизбрания председател на БФЛА Георги Павлов

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев проведе среща с новоизбрания председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов, съобщиха от пресслужбата на ММС.

Двамата обсъдиха бъдещото развитие на „Царицата на спортовете“ у нас, както и основните предизвикателства, пред които са изправени атлетите, треньорите и клубовете.

Павлов представи пред министъра приоритетите на новото ръководство и стартиралите инициативи, като подчерта необходимостта от модернизация на съществуващите лекоатлетически съоръжения.

Министър Пешев увери, че Министерството на младежта и спорта ще осигури необходимото съдействие на Българската федерация по лека атлетика и изрази готовност да подкрепи бъдещи проекти.

Той подчерта, че инвестициите в спортната инфраструктура са ключови за развитието на спорта и за подготовката на бъдещите шампиони. Добави, че Министерството на младежта и спорта се ангажира много скоро да съобщи добри новини, свързани с лекоатлетическата инфраструктура в София.

Георги Павлов беше избран за ръководител на БФЛА от УС на централата след Общото събрание на организацията на 8 ноември.