Юлия Стаматова с победа и на сингъл в Анталия

Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната Стаматова пък надделя над британката Руби Куулинг с 6:2, 3:6, 6:3 за два часа и четвърт игра, след като навакса равен пробив пасив в решаващия трети сет и затвори мача със серия от три поредни гейма.

Тя ще срещне номер 7 Илай Йорук (Турция) във втория кръг.

Стаматова вече започна с успех на двойки, като заедно със Селина Атай (Турция) победиха Аделина Лачинова (Латвия) и Кларя Вая (Сърбия) с 2:6, 6:2, 10-4.

Каратанчева и беларускинята с български паспорт Уляна Храбавец пък ще стартират по-късно днес при дуетите срещу румънките Дария Байлан и Алексия Траска.