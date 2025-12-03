Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Юлия Стаматова с победа и на сингъл в Анталия

Юлия Стаматова с победа и на сингъл в Анталия

  • 3 дек 2025 | 16:26
  • 111
  • 0
Юлия Стаматова с победа и на сингъл в Анталия

Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната Стаматова пък надделя над британката Руби Куулинг с 6:2, 3:6, 6:3 за два часа и четвърт игра, след като навакса равен пробив пасив в решаващия трети сет и затвори мача със серия от три поредни гейма.

Тя ще срещне номер 7 Илай Йорук (Турция) във втория кръг.

Стаматова вече започна с успех на двойки, като заедно със Селина Атай (Турция) победиха Аделина Лачинова (Латвия) и Кларя Вая (Сърбия) с 2:6, 6:2, 10-4.

Каратанчева и беларускинята с български паспорт Уляна Храбавец пък ще стартират по-късно днес при дуетите срещу румънките Дария Байлан и Алексия Траска.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алекса Каратанчева се класира за втория кръг в Анталия

Алекса Каратанчева се класира за втория кръг в Анталия

  • 3 дек 2025 | 10:45
  • 595
  • 0
Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови кариерата си

Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови кариерата си

  • 3 дек 2025 | 05:06
  • 3290
  • 6
Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще се завърне на корта

Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще се завърне на корта

  • 2 дек 2025 | 21:41
  • 1613
  • 1
Росица Денчева е 1/4-финал на двойки в Египет

Росица Денчева е 1/4-финал на двойки в Египет

  • 2 дек 2025 | 17:05
  • 567
  • 0
Димитър Кисимов започна с победа на силен турнир в САЩ

Димитър Кисимов започна с победа на силен турнир в САЩ

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 541
  • 0
Адриан Андреев още на старта в Анталия

Адриан Андреев още на старта в Анталия

  • 2 дек 2025 | 16:26
  • 600
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

  • 3 дек 2025 | 16:35
  • 6699
  • 17
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 6346
  • 6
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 16438
  • 21
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 14838
  • 71
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 15876
  • 20
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 10353
  • 41