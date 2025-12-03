Олимпийска шампионка по фигурно пързаляне издаде книга

На 15 януари 2026-а излиза книгата на Габриела Пападакис със заглавие "За да не изчезна". В нея олимпийската шампионка в танците на лед с Гийом Сизерон за Франция от Игрите в Пекин през 2022 година разказва за цената на златото и за личните причини, които са я накарали да се откаже от състезателна кариера след световната титла през март 2022-а.

Сега Пападакис, която има и сребро от Олимпиадата в Пьончан 2018, живее в Монреал, където двамата със Сизерон тренираха.

Тя ще бъде коментатор за американския телевизионен канал NBC по време на олимпиадата в Милано догодина, а там се очаква участието за Франция на Гийом Сизерон с новата му партньорка Лоранс Фурние Бодри.

Пападакис и Сизерон имат пет титли и сребро от шампионати на планетата по фигурно пързаляне.