Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийска шампионка по фигурно пързаляне издаде книга

Олимпийска шампионка по фигурно пързаляне издаде книга

  • 3 дек 2025 | 16:12
  • 186
  • 0
Олимпийска шампионка по фигурно пързаляне издаде книга

На 15 януари 2026-а излиза книгата на Габриела Пападакис със заглавие "За да не изчезна". В нея олимпийската шампионка в танците на лед с Гийом Сизерон за Франция от Игрите в Пекин през 2022 година разказва за цената на златото и за личните причини, които са я накарали да се откаже от състезателна кариера след световната титла през март 2022-а.

Сега Пападакис, която има и сребро от Олимпиадата в Пьончан 2018, живее в Монреал, където двамата със Сизерон тренираха.

Тя ще бъде коментатор за американския телевизионен канал NBC по време на олимпиадата в Милано догодина, а там се очаква участието за Франция на Гийом Сизерон с новата му партньорка Лоранс Фурние Бодри.

Пападакис и Сизерон имат пет титли и сребро от шампионати на планетата по фигурно пързаляне.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

  • 3 дек 2025 | 13:15
  • 672
  • 1
Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанесе на Флорида трета поредна загуба

Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанесе на Флорида трета поредна загуба

  • 3 дек 2025 | 11:25
  • 592
  • 0
Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 10:04
  • 970
  • 0
Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 09:57
  • 612
  • 0
Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 09:44
  • 539
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 3 дек 2025 | 08:36
  • 451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

  • 3 дек 2025 | 16:35
  • 6657
  • 17
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 6275
  • 6
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 16395
  • 21
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 14804
  • 71
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 15856
  • 20
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 10329
  • 41