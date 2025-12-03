Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов

От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов

  • 3 дек 2025 | 16:08
  • 288
  • 0
От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов

Академия "Рафа Надал" поздрави Иван Иванов за завършването на сезона на първото място в световната ранглиста по тенис за юноши до 18 години.

Иванов, който на 30 октомври навърши 17 години, се готви в школата на испанската легенда Надал в Манакор от август 2022 година.

„Иван Иванов сбъдна още една мечта в абсолютно незабравимия сезон 2025!“, написаха от Академия „Рафа Надал“ в социалните мрежи с добавено - „завършва сезона като номер 1 в света при юношите“.

Българският талант имаше отлична година, като спечели две титли от Големия шлем при юношите - на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ, а през май заслужи и дебютен трофей при мъжете на турнира от веригата на Международната федерация ITF в Сентендре (Унгария).Иванов е номер 1 при юношите с 3601 точки, пред германеца Макс Шьонхаус с 3063 точки и испанеца Андреас Сантамарта Ройг с 2706 точки, а четвърти е друг българин - Александър Василев, с 2627.5 точки.

