  • 3 дек 2025 | 16:32
  • 82
  • 0
Цървена звезда с нова информация за част от контузените в отбора

Крилото на Цървена звезда Деян Давидовац е подновил тренировки, обявиха от клуба. Както се посочва в официалното съобщение, Деян Давидовац се е възстановил от контузия на адуктора и е започнал отборни тренировки. Ебука Изунду също се е възстановил от контузия на глезена и е започнал индивидуални тренировки с кондиционен треньор.

В същото време, Урош Плавшич е получил травма на рамото след удар по време на мача с Олимпиакос. Той е в процес на възстановяване, което ще продължи няколко седмици.

Хасиел Риверо, след преглед на 1 декември, е оставил патериците и продължава с процеса на възстановяване. По време на тренировката в сряда Яго дос Сантос е почувствал болка в крака, поради което е напуснал тренировката по-рано, а след преглед и диагностика ще бъде установена степента на контузията и по-нататъшните стъпки, допълват от сръбския гранд.

Цървена звезда посреща испанския гранд Барселона в петък от 21:00 часа българско време в среща от 14-ия кръг на Евролигата.

Снимки: Imago

