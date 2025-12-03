Популярни
Резултати и голмайстори от 14-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 3 дек 2025 | 15:44
Спартак (Варна) - Левски 2:1
1:0 Матей Костадинов (34')
1:1 Георги Тодоров (52')
2:1 Валентин Иванов (62')

Национал - Септември 3:1
1:0 Александър Станчев (9')
1:1 Никола Радев (47')
2:1 Александър Станчев (52')
3:1 Даниел Гергинов (59')

Лудогорец - Славия 3:1
1:0 Йоан Йорданов (11')
2:0 Йоан Йорданов (22')
2:1 Георги Танев (58')
3:1 Михаил Младенов (64')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Теодор Делчев (67')

Шипка Cтарс - Академик (Пловдив) 1:2
0:1 Кристиан Терзийски (27')
1:1 Кристиан Сариев (61')
1:2 Николай Хаджийски (76')

Дунав - ЦСКА 2:1
1:0 Муса Алиев (13')
2:0 Димитър Тодоров (35')
2:1 Кристиан Александров (73')

Локомотив (Пловдив) - Добруджа 4:1
1:0 Валентин Петров (13')
2:0 Марио Баев (49')
3:0 Иван Мушевски (50')
3:1 Ивелин Радков (60')
4:1 Алекс Цинигаров (80')

Черно море - Етър 3:0
1:0 Максим Стоянов (67')
2:0 Светлозар Славов (80')
3:0 Димитър Игнев (83')

