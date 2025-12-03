Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Братя Леклер отново ще бъдат заедно на пистата в Абу Даби

Братя Леклер отново ще бъдат заедно на пистата в Абу Даби

  • 3 дек 2025 | 15:13
  • 419
  • 0

Отборът на Ферари потвърди, че за втора поредна година Артур Леклер ще вземе участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби, в която монегаскът ще партнира на своя по-голям брат Шарл.

Този път най-малкият от тримата братя Леклер ще седне в болида на Люис Хамилтън за първите 60 минути за подготовка на „Яс Марина“ в петък. Това се налага заради изискването всеки отбор да използва млад или неопитен състезател в поне две петъчни тренировки с всяка от колите си в хода на сезона.

Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1
Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

Шарл Леклер вече пропусна своите две сесии, след като беше заменен от Дино Беганович за първите тренировки в Бахрейн и Австрия. Хамилтън пък не кара в откриващата сесия в Мексико, когато неговото място беше заето от Антонио Фуоко, а сега седемкратният световен шампион ще бъде сменен от Артур Леклер.

През миналата година братята Леклер записаха историческо постижение, превръщайки се в първите братя, които участват в една сесия във Формула 1 като съотборници. За Шарл обаче тя премина основно в гаража на Ферари заради повреда в електрониката на неговия болид, която трябваше да бъде сменена и това донесе наказание от десет места назад на старта за състезанието на „Яс Марина“ за средния от братята Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Леклер: В Катар ми беше по-интересно да следя битката за титлата

Леклер: В Катар ми беше по-интересно да следя битката за титлата

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 572
  • 0
Шефът на Макларън ще се бори с демоните от 2010 година в Абу Даби

Шефът на Макларън ще се бори с демоните от 2010 година в Абу Даби

  • 3 дек 2025 | 13:17
  • 3249
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 12107
  • 3
Всички места за догодина във Формула 1 са заети

Всички места за догодина във Формула 1 са заети

  • 2 дек 2025 | 21:08
  • 6097
  • 2
Линдблад си избра да кара с №41

Линдблад си избра да кара с №41

  • 2 дек 2025 | 20:45
  • 2007
  • 0
Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

  • 2 дек 2025 | 19:42
  • 2012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

  • 3 дек 2025 | 16:35
  • 6581
  • 17
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 6121
  • 6
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 16304
  • 21
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 14745
  • 71
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 15805
  • 20
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 10288
  • 41