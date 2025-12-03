Братя Леклер отново ще бъдат заедно на пистата в Абу Даби

Отборът на Ферари потвърди, че за втора поредна година Артур Леклер ще вземе участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби, в която монегаскът ще партнира на своя по-голям брат Шарл.

Този път най-малкият от тримата братя Леклер ще седне в болида на Люис Хамилтън за първите 60 минути за подготовка на „Яс Марина“ в петък. Това се налага заради изискването всеки отбор да използва млад или неопитен състезател в поне две петъчни тренировки с всяка от колите си в хода на сезона.

Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

Шарл Леклер вече пропусна своите две сесии, след като беше заменен от Дино Беганович за първите тренировки в Бахрейн и Австрия. Хамилтън пък не кара в откриващата сесия в Мексико, когато неговото място беше заето от Антонио Фуоко, а сега седемкратният световен шампион ще бъде сменен от Артур Леклер.

През миналата година братята Леклер записаха историческо постижение, превръщайки се в първите братя, които участват в една сесия във Формула 1 като съотборници. За Шарл обаче тя премина основно в гаража на Ферари заради повреда в електрониката на неговия болид, която трябваше да бъде сменена и това донесе наказание от десет места назад на старта за състезанието на „Яс Марина“ за средния от братята Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

