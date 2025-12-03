Вълнуващо съперничество при жените в Световната купа по северна комбинация

Ида Мари Хаген (Норвегия) и Натали Армбрюстер (Германия) ще открият нова глава в надигащото се съперничество помежду им, когато сезонът на Световната купа по северна комбинация за жени започне в Трондхайм (Норвегия) по-късно тази седмица.

Носителката на големия кристален глобус за сезон 2023/24 и защитаваща титлата си Армбрюстер най-вероятно ще бъдат в центъра на вниманието, тъй като един от традиционните домове на спорта ще приеме два старта за жени и още два за мъже между петък, 5 декември, и неделя, 7 декември.

25-годишната Хаген ще бъде решена да даде силен старт на домашен сняг, след като миналия сезон се разви драматично – тя спечели първите седем старта, но после всичко се обърка. Дисквалификация заради нарушение със състезателен костюм в Зеефелд (Австрия), което я лиши и от участие в гонитбата "Гундерсен" в последния ден на уикенда „Трипъл“ – даващ допълнителни точки – доведе до огромен обрат в битката за общото класиране.

Двете първи индивидуални победи на Армбрюстер в Световната купа в Зеефелд изведоха 19-годишната германка в жълтата фланелка. Когато тя победи Хаген за първи път в бягането в Отепя за третия си успех, тя затвърди преднина, която така и не изпусна. Така Армбрюстер стана първата германка, печелила общата Световна купа, прекъсвайки ранното норвежко надмощие.

19-годишната влиза в новия сезон след силно представяне в Летния гран при – две победи в три индивидуални старта и успехи в женската отборна и смесената спринт щафета.

Хаген обаче има голяма увереност от резултатите си в Норвегия: тя е на подиума в последните си 10 старта в страната, включително четири победи – една от които в Трондхайм през март 2024 г. 25-годишната спечели и сребро в "Гундерсен" на Световното първенство в Трондхайм по-рано тази година, когато Армбрюстер остана шеста и осма в индивидуалните старта, борейки се със скока на малката шанца HS102.

„Бях много бавна на разбега, борех се със скоростта – нещо, което обикновено не ми се случва“, каза Армбрюстер тогава. „Не знам, някои шанци ти допадат, други – не. Странно е да опишеш усещането, когато просто не харесваш дадена шанца.“

Победителката в двата индивидуални старта на Световното първенство – Гида Вестволд Хансен (Норвегия) – няма да се състезава в северна комбинация този сезон. Двукратната носителка на кристалния глобус ще се концентрира върху ски скоковете, за да се опита да се класира за Олимпийските игри в Милано-Кортена (Италия).

Но тийнейджърките от Финландия Миня Корхонен и Хета Хирвонен, както и Лиза Хирнер (Австрия), които напоследък също се фокусират върху ски скоковете, ще се състезават в Трондхайм.

Юна Касаи (Япония), която завърши четвърта в общото класиране миналия сезон, има прекрасни спомени от трасето: тя спечели изненадващо световна титла в масовия старт през февруари.

След PCR на малката шанца в четвъртък жените започват с индивидуален "Гундерсен" в петък, последван от масов старт в събота. Мъжете също ще имат масов старт в събота, преди да атакуват голямата шанца HS138 в индивидуален "Гундерсен" в неделя.

Йоханес Лампартер (Австрия), който спечели двата завършени старта от откриващия уикенд в Рука (Финландия), ще се стреми към пета поредна индивидуална победа в Световната купа, след като спечели и последните два старта от миналия сезон.

Лампартер определи победите в Рука – в компакта и в "Гундерсен" – като „перфектен старт“, след два отлични скока и силно бягане.

„Жълтата фланелка винаги е нещо специално и влизам в Трондхайм с широка усмивка,“ каза 24-годишният австриец.

Юлиан Шмид (Германия), втори и в двата старта в Рука, ще преследва първата си победа в индивидуален старт от февруари 2023 г. в Оберстдорф.

С петкратния носител на кристалния глобус Ярл Магнус Рийбер (Норвегия) и ветерана Йорген Граабак (Норвегия), които се оттеглиха, надеждите на домакините ще бъдат в Йенс Лураас Офтебро – пети в Рука, но не толкова доминиращ, както обикновено – и по-големия му брат Ейнар Лураас Офтебро, който бе девети в компакта и четвърти в Гундерсен – най-добрият резултат в кариерата му.

Австрийските братя Томас и Щефан Ретенегер също имат поводи за оптимизъм след силния старт на сезона. Томас завоюва едва втория си подиум в Световната купа в Гундерсен, а Щефан спечели бягането в масовия старт – макар и състезанието да бе анулирано поради липса на възможност за скокове.