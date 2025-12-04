Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Олимпиакос се изправя срещу Фенербахче във вълнуващо балканско дерби в “Двореца на мира и приятелството” в Пирея тази вечер. Срещата от 14-ия кръг на Евролигата започва в 21:15 часа българско време.

И двата отбора са с еднакъв баланс след 13 изиграни кръга - 8 победи и 5 поражения. Гръцкият гранд загуби от Цървена звезда в Белград с 80:91 в предишния кръг, като Александър Везенков наниза 29 точки за “червено-белите” от Пирея.

Фенербахче пък пречупи у дома в последния си мач в турнира Виртус Болоня с 66:64.

Възстановяващите се от тежки контузии Мустафа Фал и Кийнън Еванс са извън строя за Олимпиакос, а под въпрос е Еван Фурние, който страда от вирусно заболяване. Очаква се в редиците на тима отново да бъдат гардовете Франк Нтиликина и Шакил МакКисик, като участието на втория не е сигурно.

Скоти Уилбекин е аут за Фенербахче заради контузия, а Онуралп Битим и Джилсон Банго също лекуват травми в лагера на гранда от Истанбул.

