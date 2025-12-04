Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

  • 4 дек 2025 | 07:15
  • 912
  • 0
Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Олимпиакос се изправя срещу Фенербахче във вълнуващо балканско дерби в “Двореца на мира и приятелството” в Пирея тази вечер. Срещата от 14-ия кръг на Евролигата започва в 21:15 часа българско време.

И двата отбора са с еднакъв баланс след 13 изиграни кръга - 8 победи и 5 поражения. Гръцкият гранд загуби от Цървена звезда в Белград с 80:91 в предишния кръг, като Александър Везенков наниза 29 точки за “червено-белите” от Пирея.

Фенербахче пък пречупи у дома в последния си мач в турнира Виртус Болоня с 66:64.

Възстановяващите се от тежки контузии Мустафа Фал и Кийнън Еванс са извън строя за Олимпиакос, а под въпрос е Еван Фурние, който страда от вирусно заболяване. Очаква се в редиците на тима отново да бъдат гардовете Франк Нтиликина и Шакил МакКисик, като участието на втория не е сигурно.

Скоти Уилбекин е аут за Фенербахче заради контузия, а Онуралп Битим и Джилсон Банго също лекуват травми в лагера на гранда от Истанбул.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме в България

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме в България

  • 3 дек 2025 | 20:21
  • 2163
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

  • 3 дек 2025 | 20:10
  • 3668
  • 0
Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 3506
  • 0
Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

  • 3 дек 2025 | 18:03
  • 484
  • 0
Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

  • 3 дек 2025 | 17:38
  • 901
  • 0
Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

  • 3 дек 2025 | 16:51
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 3887
  • 12
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 2217
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 655
  • 0
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 114015
  • 764
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 40889
  • 541