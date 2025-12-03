Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийският шампион Нейтън Чун ще бъде приет в Залата на славата на САЩ

Олимпийският шампион Нейтън Чун ще бъде приет в Залата на славата на САЩ

  • 3 дек 2025 | 14:24
  • 318
  • 0
Олимпийският шампион Нейтън Чун ще бъде приет в Залата на славата на САЩ

Олимпийският златен медалист Нейтън Чyн ще бъде въведен в Залата на славата на фигурното пързаляне на САЩ през 2026 година, обявиха от организацията.

Чън, който промени мъжкото фигурно пързаляне с майсторството си при изпълнение на четворните скокове, ще бъде почетен заедно с дългогодишния си треньор Рафаел Арутюнян и Джоузеф Инман, един от създателите на Международната съдийска система (IJS), като част от „златния клас“ на Залата на славата по време на честванията на 50-годишнината й.

Церемонията е насрочена за 9 януари по време на шампионата по фигурно пързаляне на САЩ в Сейнт Луис, съобщава агенция Ройтерс.

Нейтън Чън стана първият фигурист, който изпълни пет различни вида четворни скока на състезание и постави множество рекорди по време на 12-годишната си кариера. Роденият в Солт Лейк Сити състезател е двукратен олимпийски шампион (при мъжете и отборно през 2022), трикратен световен и шесткратен национален шампион на САЩ. Той също така държи рекорда за най-висок сбор в историята на фигурното пързаляне, постигнат на финала на Гран При през 2019 година.

Той се оттегли от състезанията през 2022-а и обяви през август, че няма да защитава олимпийските си титли догодина в Италия.

Чън е първият американец от азиатски произход, спечелил олимпийски, световни и американски титли по фигурно пързаляне, и е член на Консултативния комитет на спортистите в Солт Лейк Сити-Юта 2034.

Арутюнян, който започва треньорската си кариера в бившия Съветски съюз, е ръководил множество световни и олимпийски медалисти, включително Чън и настоящия световен шампион Иля Малинин.

Инман, бивш съдия и музикант, помогна за преразглеждането на системата за оценяване на спорта след скандала със съдийството в Солт Лейк Сити през 2002 година.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

  • 3 дек 2025 | 13:15
  • 497
  • 1
Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанесе на Флорида трета поредна загуба

Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанесе на Флорида трета поредна загуба

  • 3 дек 2025 | 11:25
  • 542
  • 0
Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 10:04
  • 890
  • 0
Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 09:57
  • 587
  • 0
Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 09:44
  • 510
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 3 дек 2025 | 08:36
  • 429
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 8285
  • 12
11-те на Берое и Черно море

11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 1977
  • 1
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 11008
  • 48
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 12979
  • 19
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 7575
  • 33
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 49409
  • 371