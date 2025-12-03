Олимпийският шампион Нейтън Чун ще бъде приет в Залата на славата на САЩ

Олимпийският златен медалист Нейтън Чyн ще бъде въведен в Залата на славата на фигурното пързаляне на САЩ през 2026 година, обявиха от организацията.

Чън, който промени мъжкото фигурно пързаляне с майсторството си при изпълнение на четворните скокове, ще бъде почетен заедно с дългогодишния си треньор Рафаел Арутюнян и Джоузеф Инман, един от създателите на Международната съдийска система (IJS), като част от „златния клас“ на Залата на славата по време на честванията на 50-годишнината й.

Церемонията е насрочена за 9 януари по време на шампионата по фигурно пързаляне на САЩ в Сейнт Луис, съобщава агенция Ройтерс.

Нейтън Чън стана първият фигурист, който изпълни пет различни вида четворни скока на състезание и постави множество рекорди по време на 12-годишната си кариера. Роденият в Солт Лейк Сити състезател е двукратен олимпийски шампион (при мъжете и отборно през 2022), трикратен световен и шесткратен национален шампион на САЩ. Той също така държи рекорда за най-висок сбор в историята на фигурното пързаляне, постигнат на финала на Гран При през 2019 година.

Той се оттегли от състезанията през 2022-а и обяви през август, че няма да защитава олимпийските си титли догодина в Италия.

Чън е първият американец от азиатски произход, спечелил олимпийски, световни и американски титли по фигурно пързаляне, и е член на Консултативния комитет на спортистите в Солт Лейк Сити-Юта 2034.

Арутюнян, който започва треньорската си кариера в бившия Съветски съюз, е ръководил множество световни и олимпийски медалисти, включително Чън и настоящия световен шампион Иля Малинин.

Инман, бивш съдия и музикант, помогна за преразглеждането на системата за оценяване на спорта след скандала със съдийството в Солт Лейк Сити през 2002 година.