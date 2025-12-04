Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 653
  • 0

Тази вечер отново предстои баскетболно шоу от Евролигата на българска земя. Водачът в класирането Апоел Тел Авив, играещ от началото на сезона срещите си в турнира у нас, посреща в “Арена Ботевград” последния в подреждането АСВЕЛ Вильорбан. Двубоят от 14-ия кръг на елитната надпревара започва в 21:05 часа.

Апоел ще търси тази вечер 10-тата си победа за сезона в Евролигата. Воденият от Димитрис Итудис тим има 4 поражения дотук. АСВЕЛ е на другия полюс, като е с едва три успеха и цели 10 загуби до момента. Французите пък преследват първата си победа като гост в Евролигата този сезон.

Апоел дебютира в официален мач в “Арена Ботевград” неотдавна, при драматичната си загуба от испанския гранд Реал Мадрид със 74:75.

Бруно Кабокло продължава да е в лазарета на Апоел, а Томер Гинат и Ям Мадар са готови да се завърнат на терена.

Гардът Едуин Джексън пък пропуска срещата за АСВЕЛ заради травма в крака.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме в България

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме в България

  • 3 дек 2025 | 20:21
  • 2163
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

  • 3 дек 2025 | 20:10
  • 3668
  • 0
Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 3505
  • 0
Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

Ясикевичус преди сблъсъка с Олимпиакос: Трябва да спрем Везенков, Милутинов и Дорси

  • 3 дек 2025 | 18:03
  • 484
  • 0
Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

Коди Милър-Макинтайър "не пожали" свой съотборник след важна новина

  • 3 дек 2025 | 17:38
  • 901
  • 0
Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

  • 3 дек 2025 | 16:51
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 3885
  • 12
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 2211
  • 1
Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

  • 4 дек 2025 | 07:15
  • 911
  • 0
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 114011
  • 764
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 40885
  • 541