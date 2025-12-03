Популярни
Ферари удължи партньорството с един от най-старите си спонсори

  • 3 дек 2025 | 14:03
Отборът на Ферари подписа нов договор с един от най-старите си спонсори – Philip Morris International. Двете компании си партнират вече половин век, а тяхната съвместна работа ще продължи и в бъдеще.

Като част от това ново споразумение брандът ZYN на Philip Morris International ще бъде видим по колите на Скудерията на определени състезания, включително предстоящата тази седмица Гран При на Абу Даби. Иначе Ферари не може да брандира своите коли с основната марка под шапката на Philip Morris International – Marlboro заради различни закони, които практически забраняват цигарените реклами по цял свят.

Последното състезание, в което Ферари използва брандинга на Marlboro, беше Гран При на Китай през 2007 година. Въпреки това Черните кончета и Philip Morris International продължават своето сътрудничество.

Снимки: Gettyimages

