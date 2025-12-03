Станаха ясни финалните номинации за Globe Soccer Awards

Днес станаха ясни финалните номинации за тазгодишното издание на Globe Soccer Awards. Церемонията по награждаването ще се проведе на 28 декември в Дубай.
Обявиха номинациите за Globe Soccer Awards, ПСЖ доминира
Ще бъдат раздадени награди в поне 11 категории. В 9 от тях феновете ще могат да гласуват онлайн за своя фаворит до 11 декември. Техният вот с тежест 20% ще бъде комбиниран с този на специално жури (80%), съставено от футболни личности като Марчело Липи, Антонио Конте, Фабио Капело, Франческо Тоти, Дженаро Гатузо, Емилио Бутрагеньо, Икер Касияс, Луиш Фиго, Деко и Алексия Путеяс. За най-важната награда, а именно за най-добър футболист, са номинирани 15 футболисти, шест от които са представители на европейския клубен първенец Пари Сен Жермен.
НОМИНАЦИИ ЗА GLOBE SOCCER AWARDS 2025:
Най-добър футболист:
Усман Дембеле (Пари Сен Жермен)
Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)
Eрлинг Холанд (Манчестър Сити)
Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен)
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен)
Роберт Левандовски (Барселона)
Килиан Мбапе (Реал Мадрид)
Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)
Коул Палмър (Челси)
Педри (Барселона)
Рафиня (Барселона)
Мохамед Салах (Ливърпул)
Витиня (Пари Сен Жермен)
Ламин Ямал (Барселона)
Най-добра футболистка:
Санди Балтимор (Челси)
Барбра Банда (Орландо Прайд)
Айтана Бонмати (Барселона)
Люси Бронз (Челси)
Линда Кайседо (Реал Мадрид)
Мариона Калдентей (Арсенал)
Темуа Чауинга (Канзас Сити Кърънт)
Мелши Дюморне (Лион)
Хана Хемптън (Челси)
Клоуи Кели (Арсенал)
Ева Пайор (Барселона)
Клаудия Пина (Барселона)
Алексия Путеяс (Барселона)
Алесия Русо (Арсенал)
Леа Уилямсън (Арсенал)
Най-добър клуб
Ал-Ахли (Джеда)
Барселона
Байерн (Мюнхен)
Челси
Фламенго
Ливърпул
Пари Сен Жермен
Спортинг (Лисабон)
Най-добър дамски клуб
Арсенал
Барселона
Челси
Ювентус
Най-добър треньор
Чаби Алонсо (Реал Мадрид)
Микел Артета (Арсенал)
Луис Енрике (Пари Сен Жермен)
Ханзи Флик (Барселона)
Енцо Мареска (Челси)
Арне Слот (Ливърпул)
Най-добър халф
Джуд Белингам (Реал Мадрид)
Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)
Фермин Лопес (Барселона)
Жоао Невеш (Пари Сен Жермен)
Коул Палмър (Челси)
Педри (Барселона)
Федерико Валверде (Реал Мадрид)
Витиня (Пари Сен Жермен)
Най-добър нападател
Усман Дембеле (Пари Сен Жермен)
Хари Кейн (Байерн Мюнхен)
Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен)
Роберт Левандовски (Барселона)
Килиан Мбапе (Реал Мадрид)
Рафиня (Барселона)
Мохамед Салах (Ливърпул)
Ламин Ямал (Барселона)
Най-добър млад футболист
Елиес Бен Сегир (Байер Леверкузен)
Пау Кубарси (Барселона)
Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)
Арда Гюлер (Реал Мадрид)
Жоао Невеш (Пари Сен Жермен)
Кенан Йълдъз (Ювентус)
Най-добър футболист в Близкия изток
Салем Ал-Даусари (Ал-Хилал)
Карим Бензема (Ал-Итихад)
Рияд Марез (Ал-Ахли)
Кристиано Роналдо (Ал-Насър)
Най-добър спортен директор
Луиш Кампош (Пари Сен Жермен)
Деко (Барселона)
Майкъл Едуардс и Ричард Хюз (Ливърпул)
Джовани Мана (Наполи)
Пол Уинстенли и Лоурънс Стюарт (Челси)
Най-добър агент
Али Барат
Жорже Мендещ
Федерико Пасторело
Фали Рамадани
Франк Тримболи