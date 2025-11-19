Обявиха номинациите за Globe Soccer Awards, ПСЖ доминира

Станаха ясни имената на номинираните във всички категории на наградите Globe Soccer Awards, организирани от Европейската клубна асоциация и Асоциацията на футболните агенти. В девет от близо 15-те категории феновете ще имат право да гласуват първоначално до 27 ноември, за да определят финалистите. След това ще се проведе втори кръг за гласуване, който ще е активен в периода 3-11 декември. Окончателните победители ще бъдат определени от комбинирания вот на феновете и на глобално жури, съставено от легенди в играта като Марчело Липи, Франческо Тоти, Икер Касийяс и Луиш Фиго.

След като записа най-успешния сезон в историята, ПСЖ очаквано доминира и в тези номинации. Осем от играчите са сред претендентите за Футболист на годината, Луис Енрике ще спори за отличието Треньор на годината, самия клуб се бори за приза Клуб на годината, а Луис Кампос е сред избраните в категорията Най-добър спортен директор.

Освен Усман Дембеле, Дезире Дуе, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуно Мендеш, Фабиан Руис, Витиня и Джанлуиджи Донарума, които са номинираните футболисти на ПСЖ (б.ред. - Донарума вече е част от Манчестър Сити), останалите играчи, които ще спорят за приза, са: Винисиус, който спечели пред миналата година, Килиан Мбапе, Ламин Ямал, Хари Кейн, Мохамед Салах, Ерлинг Холанд, Александър Исак, Виктор Гьокереш, Роберт Левандовски, Лаутаро Мартинес, Скот Мактоминей, Майкъл Олисе, Коул Палмър, Педри, Рафиня, Деклан Райс и Флориан Виртц.

🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST MEN'S PLAYER are: pic.twitter.com/IepLNqQPMQ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025

Звездата на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо е номиниран за Най-добър играч от Близкия изток и ще спори за нея със Салем Ал-Даусари (Ал-Хилал), Карим Бензема (Ал-Итихад), Роберто Фирмино (Ал-Ахли/Ал-Сад), Н'Голо Канте (Ал-Итихад), Рияд Марез (Ал-Ахли) и Айвън Тони (Ал-Ахли) за наградата.

🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST MIDDLE EAST PLAYER are: Salem Al-Dawsari, Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo, and Ivan Toney. pic.twitter.com/WIeq4eyM4l — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025

Церемонията, на която ще бъдат връчени отличията от 16-ото издание на Globe Soccer Awards, ще се състои на 28 декември в Дубай.

Тук може да видите номинираните във всички категории да гласувате за своите фаворити!