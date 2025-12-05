Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

1/32-финалите за Купата на краля продължиха и в днешния ден с нови десет срещи. Повечето фаворити отново се промъкнаха към следващата фаза, но това стана с цената на много усилия. Имаше и изненади.

Севиля имаше най-малко проблеми и се справи с Екстрамадура, записвайки успех с 2:1.

Същият резултат видяхме и в гостуването на Райо Валекано на Реал Авила, но "пчеличките" стигнаха до победата чак след продължения.

Валенсия също се нуждаеше от продължения, за да сломи съпротивата на коравия Картахена. "Прилепите" също стигнаха до изстрадано 2:1.

Първата изненада бе поднесена от Балеарес, който острани елитния Еспаньол след успех с 1:0.

Селта също бе на косъм от отпадането, но се промъкна към 1/16-финалите след изпълнение на дузпи.