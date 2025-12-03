Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

Халфът Джак Грийлиш похвали мениджъра Дейвид Мойс след победата на Евертън с 1:0 срещу Борнемут в английското първенство по футбол и заяви, че се чувства отлично в новия си клуб. Той вкара единственото попадение и изкачи "карамелите" на девето място в класирането.

"Обожавам този човек. Познавам го от няколко месеца, но не мога да опиша с думи колко много го уважавам. Той ме кара да се чувствам комфортно и ме мотивира да играя за него. Заслужава всички добри думи на света", отговори Грийлиш на въпрос за мениджъра Дейвид Мойс.

Халфът целуна емблемата на Евертън след попадението си срещу Борнемут и заяви, че се чувства отлично в новия си клуб.

"Като цяло в кариерата ми съм имал късмет с отборите, за които съм играл, включително периодът ми под наем в Нотс Каунти. Винаги съм имал специална връзка с феновете. Така беше и в Астън Вила, в любимия ми клуб. В Сити също имах чудесни взаимоотношения с всички, а Евертън е още един от тези клубове. Хората тук се държат отлично с мен", каза още той, цитиран от Sky Sports.

