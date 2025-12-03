Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

  • 3 дек 2025 | 12:10
  • 761
  • 0

Халфът Джак Грийлиш похвали мениджъра Дейвид Мойс след победата на Евертън с 1:0 срещу Борнемут в английското първенство по футбол и заяви, че се чувства отлично в новия си клуб. Той вкара единственото попадение и изкачи "карамелите" на девето място в класирането.

"Обожавам този човек. Познавам го от няколко месеца, но не мога да опиша с думи колко много го уважавам. Той ме кара да се чувствам комфортно и ме мотивира да играя за него. Заслужава всички добри думи на света", отговори Грийлиш на въпрос за мениджъра Дейвид Мойс.

Грийлиш донесе победа на Евертън на негостоприемен терен
Грийлиш донесе победа на Евертън на негостоприемен терен

Халфът целуна емблемата на Евертън след попадението си срещу Борнемут и заяви, че се чувства отлично в новия си клуб.

"Като цяло в кариерата ми съм имал късмет с отборите, за които съм играл, включително периодът ми под наем в Нотс Каунти. Винаги съм имал специална връзка с феновете. Така беше и в Астън Вила, в любимия ми клуб. В Сити също имах чудесни взаимоотношения с всички, а Евертън е още един от тези клубове. Хората тук се държат отлично с мен", каза още той, цитиран от Sky Sports.

Снимки: Gettyimages

